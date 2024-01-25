Четверг, 25 Января 2024 13:43

АрмИнфо. При посольствах Армении в Чехии и Кыргызстане будут назначены военные атташе. Решение принято 25 января на заседании правительства.

Как говорится в обоснование к проекту решения о направлении военного атташе в Чехию, с принятием проекта Республика Армения будет иметь аккредитованного военного атташе в Чехии, который будет координировать военно-политическое сотрудничество государств, усилит уровень двустороннего взаимодействия, а также будет представлять рекомендации по перспективному развитию сотрудничества между двумя странами. Должность военного атташе в Чехии будет совмещена с должностью военного атташе при посольстве Армении в ФРГ.

В проекте о направлении военного атташе в Кыргызстан отмечается, что Армения и Кыргызстан имеют значительный потенциал и перспективы дальнейшего развития отношений в сфере обороны, а также в военно-технической сфере. <Присутствие военного атташе в Кыргызстане будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества двух стран в сфере обороны, придаст новый импульс реализации совместных мер в сфере обороны между двумя странами. Присутствие военного атташе обеспечит повышение армяно-кыргызских отношений в сфере обороны на более высокий уровень партнерства>, - говорится в документе. Должность военного атташе в Кыргызстане будет совмещена с должностью военного атташе в Республике Казахстан.

Аккредитованные военные атташе будут осуществлять представительскую работу, включающую установление и углубление официальных отношений с военными ведомствами двух стран, развитие отношений в военной сфере, контроль за выполнением программ сотрудничества, содействие в организация визитов делегаций Министерства обороны и Вооруженных Сил. Военный атташе, установив официальные отношения с командованием вооруженных сил принимающего государства, будет обеспечивать официальное представительство армянской стороны на военных парадах, военных учениях, выставках вооружения и военной техники, будет посещать военные объекты и учреждения по приглашению местного военного ведомства. По поручению Министерства обороны Республики Армения и при посредничестве руководства Министерства иностранных дел Республики Армения военный атташе может выполнять функции наблюдения в порядке, установленном нормами международного права.