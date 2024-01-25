Четверг, 25 Января 2024 13:40

АрмИнфо.Для США главные объекты на Южном Кавказе не Азербайджан, Армения и Грузия, а Россия, Турция и Иран. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Маркедонов, касаясь роли Закавказья на внешнеполитических радарах США.

Он напомнил, что представитель Госдепа США Ведант Патель в ходе очередного брифинга вновь заявил, что "Соединенные Штаты заинтересованы в завершении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений".

В этом ключе политолог задался вопросом, что же ищут Штаты на далеком Кавказе, принимая во внимание тот факт, что странами региона они не граничат, влияние кавказских диаспор не так велико, если сравнивать их с израильским или ирландским факторами.

"Общим местом в работах американских экспертов по Евразии является тезис о том, что Южный Кавказ важен для Вашингтона, но эта важность совсем не критическая. Американская элита в отличие от российской смотрит на Закавказье через другие "очки". В них главные объекты не Азербайджан, Армения и Грузия, а Россия, Турция и Иран. В последние годы американская внешнеполитическая оптика на кавказском направлении стала включать еще и Китай", - отметил он.

Маркедонов считает, что Россию опасаются за территориальное расширение. По его словам, все этноконфликты на территории бывшего

СССР американские теоретики и практики склонны рассматривать в этом контексте. "Что там абхазы или осетины, если Москва в итоге бенефициар. До поры до времени мирились с ролью РФ в карабахском урегулировании, та как Россия не признавала НКР и не планировала даже гипотетически референдумов о его вхождении в состав "greater Russia". 2022 год все изменил, и теперь Штаты, как и на украинском направлении, "сдерживают" Россию на Кавказе. "Ревизионизма" боятся!", - полагает эксперт.

При этом он уверен, что с Турцией другая история: стратегический союзник, не оппонент, но строптивый и своенравный, причем более склонный к "ревизиям", чем Россия.

"Как следствие, балансирование между "дисциплинированием" (хотя бы с помощью "армянского вопроса") и поощрением региональных амбиций как противовес России и Ирану.

Иран, как и Россия, рассматривается Вашингтоном в качестве противника. И в этой связи Штаты крайне заинтересованы в укреплении азербайджано-израильской связки, развитии отношений с Баку, сколь бы сложными они ни были", - считает политолог.

Говоря о роли Китая, Маркедонов отметил, что китайская инициатива "Один пояс и один путь" видится Штатами, как конкурентный проект в Евразии в целом, не только в Закавказье.

"Но "здесь и сейчас" Вашингтон опасается, прежде всего, усиления экономического влияния КНР, особенно в Грузии, чреватое и геополитическими последствиями. Добавим к этому энергетический фактор и стремление к поиску "альтернатив" для снабжения углеводородным сырьем союзников по ЕС, закрепление на Черном море и на Каспии, связку Кавказ-Ближний Восток плюс селективную защиту "прав человека" и паззл складывается", - заметил политолог.

Он выразил уверенность, что наращивание связей с Грузией без формального членства оной в НАТО (модель особого союза на манер отношений с Южной Кореей или Израилем), закрепление в роли главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, "сдерживание" России, Ирана и Китая, оптимизация отношений с проблемным союзником Турцией - вот ключевые пункты американской повестки в регионе. "Она может нравиться или вызывать приступы гнева, но прежде всего, ее необходимо адекватно понимать", - резюмировал Маркедонов