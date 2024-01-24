Среда, 24 Января 2024 18:21

АрмИнфо. Обвиняемая в призывах к насилию общественный деятель Армине Адибекян оправдана.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат обвиняемой Рубен Меликян.

По его словам, Армине Адибекян, обвиняемая по так называемому <делу Геббельса> полностью реабилитирована.

Напомним, что эксперт по Азербайджану Армине Адибекян была привлечена к ответственности по статье <призыв к насилию>. Фактической основой обвинения стала публикация, сделанная в социальной сети Facebook в сентябре 2022 года, согласно которой "если Пашинян не прибегнет к последнему шагу Гитлера, то его ждет судьба Геббельса". Уголовное производство было возбуждено по двум постам Адибекян. В течение года было проведено масштабное и всестороннее расследование, в результате которого были приняты решения не возбуждать уголовное дело по одному из них, а по другому привлечь ее в качестве обвиняемой. Мерой пресечения был избран залог.