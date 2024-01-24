Среда, 24 Января 2024 18:20

АрмИнфо.Молниеносное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года положило конец трем десятилетиям фактической независимости отколовшегося региона. Ранее Нагорно-Карабахская Республика, населенная армянами, демонстрировала удивительную стойкость, чему способствовала поддержка со стороны Армении и России, особенно после Второй карабахской войны 2020 года.

Об этом говорится в отчете Институт исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute)? Авторы аналитики отмечают, что события вокруг Украины в начале 2022 года изменили региональную и глобальную динамику сил, побудив оппортунистический Азербайджан, поддерживаемый Турцией объявить похоронный звон по Нагорному Карабаху.

"В этом затянувшемся конфликте многие вопросы до сих пор не решены. Наибольшую озабоченность вызывает направление столь необходимой гуманитарной помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома в результате недавнего насилия. Также сохраняется вероятность будущих вторжений Азербайджана в Армению, чтобы обеспечить себе путь к ее эксклаву Нахиджевану", - отмечают аналитики.

Вместе с тем в отчете констатируется, что события вокруг Нагорного Карабаха имеют важные последствия для других международных конфликтов, связанных с конкурирующими принципами территориальной целостности и национального самоопределения. Отмечается, что последствия этого спора также затрагивают принцип неприменения силы, создавая угрозу нормализации международного насилия безнаказанно.

"У США ограничены возможности внешней политики, позволяющие повлиять на текущую ситуацию на местах. Один из подходов заключается в расширении американского дипломатического присутствия в регионе для усиления его влияния. Более того, ему следует работать с Европейским Союзом и региональными игроками над внедрением устойчивого механизма мониторинга для предотвращения новой эскалации. Эти усилия должны быть сосредоточены на уменьшении человеческих страданий и одновременном улучшении качества жизни людей, перемещенных в результате насилия, и осуществляться с присутствием на местах в Армении и Нагорном Карабахе, чтобы способствовать потенциальному возвращению беженцев в свои дома", - далее говорится в отчете.

Авторы напоминают, что США говорили о развертывании международного механизма мониторинга под эгидой ООН., и считают, что эту линию действий следует проводить посредством присутствия в Армении и Нагорном Карабахе, способствуя потенциальному возвращению беженцев в свои дома.

В тоже время констатируется, что среди наиболее важных нерешенных аспектов исхода Второй карабахской войны можно назвать транспортную инфраструктуру. Авторы напоминают, что согласно соглашению о прекращении огня от 2020 года, азербайджанскому эксклаву Нахиджеван будет предоставлен доступ к остальной территории Азербайджана - "беспрепятственное движение людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях> под контролем российских пограничных сил".

"Ереван последовательно интерпретировал это положение как общее ожидание открытия всех границ для всех государств региона, каждое из которых отвечает за свою территорию. Баку предложил экстерриториальные суверенные права на то, что стало называться Зангезурским коридором.

Ирредентистские претензии в отношении Сюника и других частей Армении преобладают в азербайджанских СМИ с 2020 года. В 2021 году Общество азербайджанских беженцев было переименовано в Общину Западного Азербайджана, продвигая идею возвращения азербайджанцев, бежавших из Советской Армении в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Между тем, армянским беженцам из советского Азербайджана в тот же период не было предоставлено равного внимания.

Существуют серьезные опасения по поводу крупномасштабного вооруженного вторжения азербайджанских сил за пределы Нагорного Карабаха с целью обеспечить Баку проход через Сюник/Зангезур. Иран разделяет обеспокоенность по поводу такой перспективы и коридора как такового, поскольку он может поставить под угрозу свою единственную сухопутную границу с Арменией. Дорога через Сюник/Зангезур является важным торговым маршрутом для иранских товаров. Он избегает прохода через Турцию - западного союзника по НАТО - и Азербайджан, который имеет тесные связи в сфере безопасности с Израилем, который, по слухам, является базой разведывательных операций, направленных против Ирана. Таким образом, у Тегерана и Баку непростые отношения, в которых, в частности, с 2020 года наблюдались взлеты и падения. Однако недавние разговоры об альтернативном или дополнительном маршруте через Иран для сообщения с Нахиджеваном могут смягчить более широкие проблемы региональной безопасности", - далее отмечается в отчете.

Также подчеркивается, что самым ярким показателем возросшего внимания к Сюнику/Зангезуру на региональном и глобальном уровне стали частые визиты дипломатов и международные контакты с этим регионом, вплоть до открытия иранского консульства в столице провинции Капане. Россия тоже планирует открыть там консульство, как и Франция. "США могли бы также рассмотреть возможность расширения своего дипломатического присутствия в Армении. В более широком смысле, это должно способствовать дальнейшему взаимодействию сторон для заключения прочного транспортного соглашения в рамках более широкого мирного соглашения. До сих пор в этом конкретном аспекте армяно­азербайджанских отношений доминировали Россия, а также Турция и Иран. Помимо политических договоренностей, Вашингтон вместе с европейскими партнерами мог бы предложить техническую экспертизу по управлению границами в качестве альтернативы или дополнения к российскому надзору", - добавили авторы отчета.

С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.fpri.org/article/2024/01/a-frozen-conflict-boils-over-nagorno-karabakh-in-2023-and­future-implications/ .