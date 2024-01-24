Среда, 24 Января 2024 16:31

АрмИнфо. Вечером 24 января в Страсбурге будет принята резолюция, предполагающая ограничение полномочий делегации Азербайджана в Совете Европы.

Проект этого документа опубликован на сайте ПАСЕ. В нем семь пунктов. В документе напоминается, что присоединившись к Совету Европы 25 января 2001 года, Азербайджан согласился соблюдать обязательства, возлагаемые на члена ПАСЕ.

"Ассамблея сожалеет, что спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы, Азербайджан не выполнил основные вытекающие из него обязательства. Очень серьезные опасения по- прежнему вызывают ее способность проводить свободные и справедливые выборы, разделение властей, слабость ее законодательной власти по отношению к исполнительной власти, независимость судебной власти и уважение прав человека, о чем свидетельствуют многочисленные решения Европейский суд по правам человека и заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия)".

В резолюции упоминается и ситуация в Нагорном Карабахе. В частности, говорится о нарушении прав человека в Лачинском коридоре и о том, что ПАСЕ осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года, которая привела к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха.

В резолюции отдельным пунктом упоминается проблема политических заключенных и отказ властей допустить докладчиков Мониторингового комитета на встречи с политзаключенными. "ПАСЕ также сожалеет, что ее не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами, несмотря на обязательство Азербайджана направить такое приглашение.

Ассамблея рассматривает эти отказы как отсутствие сотрудничества и осуждает отказ властей допустить докладчика по Угрозам жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане, которому трижды было отказано во въезде в страну.

ПАСЕ также сожалеет, что докладчик Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам не был приглашен в Азербайджан во время его ознакомительного визита в регион и, таким образом, не смог поехать в Лачинский коридор. Поэтому, Ассамблея решает не утверждать полномочия азербайджанской делегации", - говорится в документе.

Полномочия делегации Азербайджана могут быть восстановлены, когда вышеназванные причины будут устранены, сказано в заключении, передает Туран.