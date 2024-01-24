Среда, 24 Января 2024 15:08

АрмИнфо.Самолеты ВВС Армении сегодня совершали учебно-тренировочные полеты в Лорийской области. Об этом заявили в Минобороны РА в ответ на запросы СМИ.

Ранее, жители области сообщали о взрывах в Ванадзоре. На фоне возникшей паники в аппарате Лорийской области, в частности, заявили: "Около часа назад в Ванадзоре раздался звук, похожий на взрыв, который вызвал беспокойство у населения. Просим и призываем не паниковать, проходят авиационные учения".