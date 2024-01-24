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АрмИнфо.26 декабря 2023 года в 327 номере газеты “Нейтральный Туркменистан” была опубликована статья Амалии Петросян, кандидата педагогических наук, старшего преподавателя кафедры тюркологии Ереванского государственного университета “ На основе общих духовных ценностей ”

Год от года набирает темпы сотрудничество между Ереванским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, стартовавшее в 2017 году, когда было подписано межвузовское Соглашение о сотрудничестве. В его рамках ведётся целенаправленная работа, в частности, на регулярной основе проводятся лекции с участием профессорско-преподавательского состава и студентов обоих вузов-партнёров.

Студенты Ереванского государственного университета в этом году, который проходит в Туркменистане под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», участвовали в Международной Интернет-олимпиаде по химии, организованной Туркменским государственным

университетом имени Махтумкули. Наша команда была удостоена пяти первых и одного второго

места. В феврале этого года в Туркменском государственном университете имени Махтумкули

была создана кафедра ЮНЕСКО «Культурное наследие: от прошлого – к будущему».

Преподаватели нашего университета принимают активное участие в проводимых на постоянной основе в столице Туркменистана – городе Ашхабад международных выставках и научных конференциях по вопросам образования. В этом году наши преподаватели участвовали в работе Международной научной конференции «Общечеловеческое значение наследия великого восточного мыслителя и врача Абу Али ибн Сины».

В Армении большое внимание уделяется изучению жизни и творчества великого туркменского

поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, 300-летие которого будет торжественно отмечаться в 2024

году. Произведения поэта переведены на многие языки мира, в том числе и на армянский.

Между нашими вузами в этом направлении были проведены видеоконференции по таким темам, как «Отражение гуманистических идей и народных традиций в творчестве классика туркменской

литературы Махтумкули Фраги и армянского поэта, ашуга Саят-Нова», «Махтумкули Фраги – в истории мировой культуры», «Махтумкули Фраги – великий поэт и мыслитель Востока» и другие. Проведение подобного рода мероприятий предоставляет возможность широко и всесторонне изучать литературное наследие как наших предков, так и зарубежных авторов.

Мы особо горды тем, что скромный вклад армянских учёных в дело изучения творчества Махтумкули высоко оценён Правительством Туркменистана. Заведующий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета профессор Александр Сафарян удостоен Государственной награды – медали «Махтумкули Фраги – за вклад в развитие туркмено-армянских отношений в сфере образования, науки и культуры и пропаганды творческого наследия Махтумкули Фраги».

Тема же моей кандидатской диссертации – «Отражение национальных особенностей в литературном художественном переводе», которая написана на примере переводов ряда произведений Махтумкули на армянский язык. Для меня большая честь говорить на родном языке поэта, которым я овладела с помощью туркменских преподавателей в процессе подготовки своей научной работы, посвящённой творчеству Махтумкули. Сегодня я успешно преподаю туркменский и другие тюркские языки, туркменскую литературу, веду большую работу по сравнительному изучению поэтического наследия Махтумкули.

Амалия ПЕТРОСЯН,

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры тюркологии Ереванского государственного университета.