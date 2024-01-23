Вторник, 23 Января 2024 19:17

АрмИнфо. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник на пленарной сессии рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Решение было принято большинством голосов после напряженных дебатов.

Мониторинговый комитет счел, что полномочия азербайджанского делегации не должны быть утверждены, как минимум на один год.

В какой форме ПАСЕ ограничит полномочия азербайджанских парламентариев станет известно на дебатах 24 января, которые состоятся во второй половине дня. Пленарная сессия может полностью или частично ограничить полномочия азербайджанской делегации. Ограничение полномочий азербайджанской делегации не будет означать приостановления участия Азербайджана в других структурах Совета Европы, перелает Туран.

Отметим, что с инициативой об ограничении полномочий Азербайджана накануне выступил депутат от Германии Франк Швабе. В качестве причины он назвал продолжающиеся нарушения прав человека и рост числа политзаключенных в Азербайджане, отказ официального Баку пригласить делегацию ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля. Также он упомянул отказ Азербайджана допустить докладчиков ПАСЕ в Лачинский коридор в 2023 году.

Тем не менее, это не помешало главе азербайджанской делегации в Организации Самеду Сеидову быть избранным на пост вице-председателя ПАСЕ.