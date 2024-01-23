Вторник, 23 Января 2024 18:22

АрмИнфо. Сложно отозвать подпись из-под документа, который, по сути, не действует. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос, может ли Ереван отозвать свою подпись из-под трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В этом ключе армянский министр обратил внимание, что две стороны, по сути, не выполнили свои обязательства по данному документу.

"Доказательств и примеров более чем достаточно - это касается как Нагорного Карабаха, так и Лачинского коридора, и многих других вопросов. Армения же выполнила все обязательства, взятые по данному заявлению", - отметил он.

Вместе с тем, касаясь вопроса об экстерриториальном коридоре через территорию Армении, Мирзоян подчеркнул, что Республика Армения не брала на себя каких-либо обязательств по предоставлению коридора через свою территорию ни по трехстороннему заявлению от 9 ноября, ни по какому-то другому документу.

"Наш подход заключаются в следующем: Республика Армения не только готова, но и заинтересована в разблокировании экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Речь не только в узком ключе Азербайджан- Нахиджеван. Это более широкий контекст, которым должна пользоваться и Армения", - сказал министр.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что коммуникации должны быть задействованы при уважении суверенитета государств, через которые они проходят, в соответствии с законодательством страны, по которой проходят. При этом Мирзоян отметил, что требования, выдвинутые Азербайджаном, о том, что азербайджанцы должны передвигаться по этому маршруту без таможенных и пограничных регуляций, под контролем российских пограничников нарушают суверенитет Армении и не могут быть приемлемы.

"Никто не может проходить нашу границу без проверок. Конечно, мы готовы пойти на либерализацию каких-то процедур, но вообще чтобы не было проверок - такого не может быть. То же самое касается таможенных процедур. Это и есть коридорная логика, которая для нас неприемлема",

- сказал он, также заверив, что в трехстороннем заявлении якобы нет положения, где бы говорилось о том, что безопасность будет осуществлять какая-то третья сторона.

Он также вновь подтвердил готовность Армении обеспечить безопасность как грузов, передвигающихся по армянской территории, так и людей.

Мирзоян также отверг обвинения российской стороны о том, что именно пражские договоренности, подписанные премьером Армении, предрешили судьбу Арцаха, включив его в состав Азербайджана.