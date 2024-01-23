Вторник, 23 Января 2024 18:21

АрмИнфо. Сегодня у Армении, к сожалению, нет инструментариев и механизмов по отслеживанию судьбы армянского культурного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос о возможностях предупреждении уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха.

При этом он отметил, что меж тем, армянская сторона может предположить какая их судьба может ждать, принимая во внимание тот факт, что по прямому указу президента Азербайджана стирались надписи с армянских церквей.

"Армянская сторона неоднократно публично озвучивала свою озабоченность. Более того, мы работаем по этому вопросу и с ЮНЕСКО. Будем надеяться, что подвижки по этому вопросу всё же будут", - сказал глава МИД Армении.

При этом дипломат выразил убеждение, что в этом вопросе серьезную роль может сыграть международное сообщество, поскольку это наследие всемирного значения.

Отметим, что азербайджанские власти шаг за шагом уничтожают армянское культурно-религиозное наследие на оккупированных территориях Арцаха, перешедших под их контроль. Сообщения об этом приходят практически ежедневно.