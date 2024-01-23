Вторник, 23 Января 2024 15:30

АрмИнфо. "Freenews не принадлежит ни мне, ни моей жене, информация об этом СМИ открыта и доступна для каждого, кто действительно в этом заинтересован", - написал на своей странице в Telegram председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Ране сегодня появилась информация о том, что телеканал Freenews, якобы принадлежащий супруге спикера армянского парламента, не платит налоги, и вообще оказался в льготном положении.

Как отметил Симонян, в Армении уже давно нет привилегированных лиц. "Сам факт того, что началcя процесс против ряда СМИ, в том числе, и в отношении вышеупомянутого, является ярким тому подтверждением. Но привлекательнее <навесить ярлыки> на имя Алена Симоняна, чтобы, во-первых, его прочитало много людей, а во-вторых, представить его как носителя старой морали. Будем ждать других материалов с подобными заголовками. Например: <Откуда хлебный магазин?> Ален Симонян купил хлеб, он не платит налоги>, или <После визита Алена Симоняна в Руанду начался сильный снегопад, КПП <Ларс> закроют? Может, хватит? У вас нет другого героя?", - отметил спикер.