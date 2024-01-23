Вторник, 23 Января 2024 12:56

АрмИнфо. Нынешняя власть в Армении пытается максимально принизить историческое прошлое армянского народа. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян.

По его словам, в последнее время Министерство образования, науки, культуры и спорта РА последовательно реализует различные инициативы по девальвации армянской национальной идентичности и различных национальных институтов. "Исходят именно из этой логикм был запущен в обращение учебник истории Армении для 7-го класса, вызвавший ажиотаж и резкое противодействие специалистов, исключен из образовательной программы предмет "История Армянской церкви", а сейчас пытаются незаконными методами расформировать Лингвистический университет имени Брюсова, новаторский театр "Гой" и другие учреждения", - отметил общественный деятель.

Он добавил, что теперь к этому списку добавилась еще одна антинациональная инициатива - заменить предмет "История армян" на тему "История Армении". "Неподготовленному глазу разница не кажется большой, но на самом деле она огромна: история Армении охватывает историю нашего народа от Айка до Урарту, всех армянских царств, включая славное Киликийское царство, богатую историю армянской диаспоры на протяжении многих столетий и многое другое, тогда как Армения в ее нынешнем виде образовалась только в течение последних двух столетий, в основном в результате Геноцида армян и утраты независимости нашего народа, и представляет собой очень малую часть истории нашего народа. Нынешняя власть пытается максимально принизить наше историческое прошлое и убедить всех нас в том, что 29,8 тысяч квадратных километров территории - это максимум, на который наша страна может претендовать сейчас и в будущем. Теперь этот абсурдный законопроект находится на правительственном электронном сайте. По своему стилю, действующее правительство пытается создать видимость того, что оно проходит демократическую процедуру и пользуется общественной поддержкой. Вчера я уже проголосовал против этой инициативы, как и ряд моих друзей, и хочу попросить всех, кому небезразлично прошлое и будущее нашего народа, также зайти на этот сайт, зарегистрироваться и проголосовать против этого очередного антинародного документа. Вы также можете оставлять комментарии на сайте, согласно действующему законодательству, заявитель проекта обязан обращаться к ним официально, так что не пожалейте своего времени и сил и оставляйте комментарии на сайте", - призвал координатор движения "Айкве".