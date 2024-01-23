Вторник, 23 Января 2024 11:43

АрмИнфо.Используя в качестве причины новую Конституцию власти Армении могут провести досрочные парламентские выборы. Об этом в беседе с корр. АрмИнфо заявил армянский политтехнолог Виген Акопян.

Отметим, что в последнее время в Армении участились разговоры о возможности проведения в стране досрочных выборов. Несмотря на то, что сами представители власти опровергают подобное развитие событий, тем не менее, экспертное сообщество не исключает этой возможности, особенно, на фоне заявленного премьер-министром Армении Николом Пашиняном проекта разработки и принятия новой Конституции страны.

Правда, как отметил политтехнолог, необходимо иметь в виду, что для принятия Конституции потребуются месяцы работы. "Тем более, что, если я правильно понял, в данном случае речь не идет об изменении системы управления", - подчеркнул Акопян, не исключив при этом, что вопрос с принятием нового Основного закона страны мог быть навязан республике извне, дабы решить проблемы, связанные с рядом положений, касающихся Нагорного Карабаха и требований, зафиксированных в Декларации о независимости. "Прямой связи здесь я не вижу, если только речь действительно не идет о внешнем заказе, который связан с переориентацией внешней политики и идеологии",- сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что в проведении досрочных парламентских выборов должны быть заинтересованы сами власти страны. <В первую очередь, речь идет о вотуме доверия к ним. Властям прекрасно известно, что, согласно данным закрытых и открытых социологических опросов, рейтинг действующего премьера неуклонно снижается. Если пять лет назад он равнялся 70%, то теперь, в соответствии с результатами различных соцопросов, проведенных в последние месяцы, он колеблется в пределах 15?19%. Обеспокоенность властей вызвана также итогами выборов в Совет старейшин Еревана, прошедших при беспрецедентно низкой явке избирателей приблизительно в 30%. При столь низкой явке даже 20-процентный рейтинг власти может обеспечить более 40% голосов граждан, принявших участие в выборах. Этот показатель может превысить и 50% в случае использования административного ресурса>, - сказал политтехнолог, добавив, что несмотря на снижение рейтинга Пашиняна, уровень доверия граждан к его политическим оппонентам колеблется в пределах 3?6%. Акопян подчеркнул, что Пашинян это прекрасно знает, понимая, что досрочные выборы позволят ему переизбраться и восстановить свою легитимность, подорванную после фактической сдачи Арцаха.

По словам Акопяна, второй причиной для проведения досрочных выборов является стремление власти переформатировать оппозицию. "Пашинян считает, что поскольку у оппозиции низкий рейтинг, ему удастся привести в парламент новые оппозиционные силы в лице прозападных политических деятелей. И, наконец, третьей причиной пойти на внеочередные парламентские выборы является внешний фактор. Для Запада очень важно, чтобы Пашинян, пытающийся переориентировать внешний вектор страны в сторону Запада, имел достаточно легитимности для выполнения этих действий, то есть, мог открытым текстом выступить перед народом, получить его голоса и беспрепятственно действовать в сфере внешней политики, легитимировать все свои шаги - будь то подписание мирного договора с Азербайджаном или изменение внешнеполитического вектора", - сказал Акопян.

Отметим, что к вопросу о новой Конституции, о которой заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в ходе недавнего посещения Министерства юстиции РА, обратилась и депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян. На своей странице в Facebook она отметила, что ряд положений нынешнего Основного закона страны являются проблемными как для Турции и Азербайджана, так и для самого Никола Пашиняна. В частности, в преамбуле Конституции РА содержится ссылка на Декларацию о независимости, в которой признается право на воссоединение НКР и РА. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Кроме того, как отметила Варданян, властям не нравится статья 18 Основного закона страны, в которой Республика Армения признает "уникальную миссию Армянской Апостольской Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в развитии его национальной культуры и сохранении его национальной самобытности". Не менее проблемной для властей является статья 21 Конституции РА, в которой говорится о символах Республики Армения.