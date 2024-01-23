Вторник, 23 Января 2024 11:39

АрмИнфо. Евросоюз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Главный дипломат ЕС отметил, что в контексте обсуждений по по Азербайджану и Армении была выражена солидарность с Францией в связи с высылкой французских дипломатов из Баку. "Мы согласились, что Азербайджану необходимо вернуться к предметным переговорам о мире и нормализации с Арменией.

Последние территориальные претензии президента [Азербайджана Ильхама] Алиева вызывают большую тревогу. И любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь тяжелые последствия для наших отношений с Азербайджаном", - сказал он.