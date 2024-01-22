Понедельник, 22 Января 2024 19:53

АрмИнфо. Решение азербайджанских властей о праздновании юбилея Мамеда Эмина Расулзаде носит демонстративный характер и свидетельствует о политике двойных стандартов, которую проводит Баку, искажая исторические факты.

Об этом говорится в совместном заявлении Совета Международного <Лазаревского клуба> и Института стран СНГ (Москва), опубликованном в связи с распоряжением президента Азербайджана о проведении 140-летнего юбилея <одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана> Мамеда Эмина Расулзаде>.

<Гневно осуждая и называя признанного в Армении героя борьбы с геноцидом армян в годы Первой мировой войны Гарегина Нжде пособником фашистов, азербайджанские пропагандисты воспевают Мамеда Расулзаде - убежденного врага Российской империи и Советского Союза, сотрудничавшего последовательно с Пилсудским, Гитлером и послевоенным проамериканским <Комитетом по освобождению порабощенных народов СССР> в Турции, объявляют его <отцом Азербайджана>, множат и поклоняются его памятникам в Азербайджане и второй раз за 10 лет отмечают на государственном уровне его юбилей>, - говорится в заявлении.

В источнике отмечено, что эта ложная попытка героизации создателя азербайджанского легиона в составе нацистской армии выглядит крайне настораживающим фактом. Последняя, по мнению Института СНГ и Лазаревского клуба, к сожалению, укладывается в логику того <пира победителей>, который продолжают власти Азербайджана на фоне поголовного исхода армянского населения с территории Нагорного Карабаха.

<Не в первый раз заявляем, что, поступая таким образом, власти Азербайджана продолжают сеять <зубы дракона> и конкурируют с правительством Никола Пашиняна в вытеснении исторической памяти и российского влияния в Закавказье>, - говорится в совместном заявлении.