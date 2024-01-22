Понедельник, 22 Января 2024 18:43

АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян 22 января принял посла Венгрии в Армении Анну Марию Шико.

Как передает пресс-служба ведомства, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся будущих направлений сотрудничества в сфере труда и социальной защиты, в частности, реализации совместных программ в процессе оказания поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Также была упомянута возможность совместной работы в сферах защиты прав детей, занятости и социального жилищного строительства.

Представляя программы государственной поддержки вынужденным переселенцам, Нарек Мкртчян указал на важность улучшения условий их жизни и обеспечения занятости. В этом контексте был рассмотрен вопрос вовлечения венгерской стороны в ряд реализуемых программ.

Анна Мария Шико также подчеркнула важность сотрудничества с министерством и отметила, что Будапешт готов вложить необходимые усилия в процесс поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. По предложению посла, обсуждалась возможность организации отдыха детей- переселенцев в Венгрии во время летних каникул.

Министр приветствовал предложение посла, и отметил, что подобная программа уже реализована со Словенией и Кипром, в рамках которой дети из Нагорного Карабаха, а также приграничных общин Армении получили возможность посетить эти страны и принять участие в различных образовательных и обучающих мероприятиях.

По итогам встречи стороны достигли договоренности перевести обсужденные вопросы в практическую стадию.