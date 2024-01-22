Понедельник, 22 Января 2024 15:25

АрмИнфо.Проблемные вопросы с российскими компаниями в сфере вооружений большей частью урегулированы, но ряд проблем остаются нерешенными. Об этом заявили в Минобороны РА в ответ на письменный запрос армянской службы <Радио Свобода>, при этом не уточнив, речь идет о контрактных обязательствах в 400 млн долларов или нет.

Добавим, что на прошлой неделе член комиссии по обороне Гагик Мелконян сообщил, что партия российского оружия доставлена в Армению.

Отметим, что в 2023 году власти Армении неоднократно обвиняли Россию в невыполнении оружейных контрактов на более 400 млн долларов.

Впервые об этом заговорил 29 сентября 2022 года на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян. Он в частности, отметил, что "есть случаи, когда выплачиваются сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам в отношении Армении не выполняются, в том числе со стороны союзных стран".

А уже 24 ноября текущего года Пашинян заявил, что российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие, которое Армения закупила, но которое так и не было поставлено. Российская сторона же этот вопрос не комментирует. Лишь пару раз на уровне депутатов законодательного органа подтверждался факт наличия проблемы в этой сфере.

Меж тем, одна из армянских газет со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет о контракте, заключенном между Министерством обороны Армении и российским заводом АО "НПО "Сплав", производящим ракеты типа "Смерч". При этом, как уточнили источники, еще до начала военной операции на Украине завод несколько раз обращался в армянское Минобороны с просьбой забрать готовую продукцию.