Понедельник, 22 Января 2024 15:18

АрмИнфо. Врачи в Ереване в ближайшее время пересядут на мопеды для оказания неотложной медицинской помощи. Об этом было заявлено 22 января в ходе рабочего заседания в столичной мэрии.

Как отметил представитель ЗАО <Скорая медицинская помощь>, передвижение на мопедах будет осуществляться исключительно для оказания первой медицинской помощи, а не случаях, где требуется больничное лечение.

Он отметил, что с расчетом на население Еревана в более чем 1 млн. человек требуется от 53 до 55 карет скорой помощи. Тогда как де-факто имеется 43. Учреждение обратилось в этой связи к министру здравоохранения Анаит Аванесян с просьбой увеличить их количество.

В этой связи в ходе заседания была представлена также статистика по опозданиям службы скорой помощи. В частности, что за первые 18 дней января было получено 19 595 вызовов скорой помощи, из коих 9,5% или 1 829 - случаи с опозданиями.