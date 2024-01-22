Понедельник, 22 Января 2024 11:23

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян выразила благодарность Парижу за стремление установить прочный мир на Южном Кавказе.

<Благодарю министра Стефана Сежурне за подтверждение поддержки Франции Армении и за стремление к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе.

Этот мир должен основываться на уважении международного права и на праве населения жить достойно, уважая при этом его память, историю и культуру>,- написала армянский дипломат в своем микроблоге в Твиттер, реагируя на выступление новоназначенного главы французского внешнеполитического ведомства.

Отметим, днем ранее министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своем обращении к дипломатическому корпусу, коснулся и Армении.

Он заявил о намерении продолжить поддержку Франции Армении.

< В числе приоритетов также поиск справедливого и прочного мира, основанного на уважении права и территориальной целостности.

Право населения на достойную жизнь, уважая свою память, свою историю и свою культуру>, - заявил глава МИД Франции, слова которого процитировал в Твиттер (Х) посол Франции в Армении.

Добавим, что 20 января президент Франции. Эмманюэль Макрон объявил о вынесении исторического решения в отношении Армении

<В 2024 году мы будем неустанно обеспечивать оборону наших заморских территорий и столкнемся с теми обязательствами, которые есть на нашей великой нации>,- заявил президент Франции в своем обращении к Вооруженным силам страны.

<Здесь я воздержусь от перечисления подробностей. Я мог бы отметить Балканы, Армению, которые находятся в центре нашего внимания и... укрепление нашей позиции и вынесение исторических решений, особенно в отношении Армении, о которой я только что упомянул>, - резюмировал Макрон.