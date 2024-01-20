Суббота, 20 Января 2024 14:16

АрмИнфо.Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал успешными два дня, проведенные в Армении. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттер, подтвердив дальнейшую поддержку ЕС мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном.

"Воодушевлен содержательными двусторонним контактами между Баку и Ереваном. С нетерпением ожидаю на полное возобновление взаимодействия после выборов в Азербайджане", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках визита в Армению Тойво Клаар провел встречу с вице- премьером Армении Мгером Григоряном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в регионе, проект "Перекресток мира", а также принципы и правовые основы процесса демаркации и делимитации. в Ереване Клаар встретился также с замглавой МИД Армении Вааном Костаняном. В последним обсуждались вопросы связанные с региональной безопасностью и установлением мира. В этом контексте замминистра иностранных дел обратил внимание на деструктивные и отклоняющиеся от мирной повестки высказывания президента Азербайджана, содержащиеся в последнем его интервью.

В частности, Алиев в интервью заявил, что Баку не намерен отводить "зеркально" войска от границы с Арменией.Он также отметил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами. А открытие так называемого "Зангезурского коридора" азербайджанский лидер назвал условием открытия границы с Арменией.