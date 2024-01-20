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АрмИнфо.Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал успешными два дня, проведенные в Армении. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттер, подтвердив дальнейшую поддержку ЕС мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном.
"Воодушевлен содержательными двусторонним контактами между Баку и Ереваном. С нетерпением ожидаю на полное возобновление взаимодействия после выборов в Азербайджане", - подчеркнул он.
Отметим, что в рамках визита в Армению Тойво Клаар провел встречу с вице- премьером Армении Мгером Григоряном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в регионе, проект "Перекресток мира", а также принципы и правовые основы процесса демаркации и делимитации. в Ереване Клаар встретился также с замглавой МИД Армении Вааном Костаняном. В последним обсуждались вопросы связанные с региональной безопасностью и установлением мира. В этом контексте замминистра иностранных дел обратил внимание на деструктивные и отклоняющиеся от мирной повестки высказывания президента Азербайджана, содержащиеся в последнем его интервью.
В частности, Алиев в интервью заявил, что Баку не намерен отводить "зеркально" войска от границы с Арменией.Он также отметил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами. А открытие так называемого "Зангезурского коридора" азербайджанский лидер назвал условием открытия границы с Арменией.
|Никол Пашинян: Армения и Азербайджан требуют взаимных гарантий об отсутствии территориальных претензий
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|Чиновники из НАТО и ЕС проводят переговоры в Ереване
|Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит - Копыркин
|Посол России: Москва заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе
|Посол: Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве
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|Представитель Омбудсмена: в Армении наблюдается динамичный рост количества погибших в армии в небоевых условиях
|Парламентарии Азербайджана призвали принять санкции против Франции
|Бывший посол США: Баку хочет навязать свою идею мира Еревану
|Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично Пашиняном - глава МИД России
|Гарибашвили: Надеюсь, Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в ближайшее время
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|В Ереване создан Комитет по защите основных прав народа Арцаха
|Спикер НС Армении выразил признательность французским сенаторам за принятие резолюции в поддержку Армении
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|Лавров: Вопреки договоренностям, Россию не приглашают на встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
|Министр здравоохранения разъяснила ситуацию с работой нового медцентра в Мартуни
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|Оппозиционер: процесс делимитации и демаркации границ должен следовать за подписанием мирного договора, а не наоборот
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|Депутат: Ереван продолжает сотрудничество с Москвой, в том числе, по вопросам обороны и безопасности
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|Экс-гендиректор Ереванской ТЭЦ назначен губернатором Лорийской области
|Заявления властей Армении о "Зангезурском коридоре" направлены на прикрытие собственных преступных промахов - Ашотян
|В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин и детей, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало - Товмасян
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|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
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