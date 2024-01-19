Пятница, 19 Января 2024 21:13

АрмИнфо.Риторика и заявления президента Азербайджана продолжают бросать вызов порядку, базирующемся на международном праве, территориальной целостности, суверенитету Армении и, следовательно, перспективам прочного мира в регионе. Об этом говорится в заявлении для прессы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе совместной в Загребе пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Мирзоян выразил убеждение, что партнеры Армении заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе разделяют тот же подход, что мир требует непоколебимой приверженности и искренней заинтересованности в долгосрочных решениях. Позиция Армении была очень четкой в отношении возможных решений, основанных на общеизвестных принципах и соглашениях. Страны должны признать территориальную целостность друг друга без каких либо двучтений? Мирный договор должен иметь четкие обоснования дальнейшего процесса делимитации, который должен быть осуществлен в соответствии с Алма-Атинской декларацией и на основе самых свежих и законных карт Советского Союза.

<Мы также убеждены, что коммуникации, которые могут быть разблокированы в регионе, экономические и транспортные инфраструктуры должны быть разблокированы в рамках суверенитета и национальной юрисдикции стран, а также в соответствии с принципами равенства и взаимности>, - отметил Мирзоян.

Отвечая на вопрос журналиста Общественного телевидения Хорватии, Мирзоян отметил, что Армения добросовестно ведет переговоры с Азербайджаном, и мы более чем заинтересованы в установлении прочного мира в нашем регионе. <Мы верим, что это принесет пользу не только народу Армении, но и странам региона. Однако мы видим, что наша конструктивность иногда не встречает такого же конструктивного подхода в поведении наших соседей. Мы вели переговоры при посредничестве Европейского Союза и других, и сегодня мы видим, что Азербайджан, к сожалению, отказывается возобновлять переговоры на в существующих платформах. Однако мы заинтересованы в продолжении наших переговоров. Как я уже сказал, мы придаем значение не столько вопросу о том, кто является посредником переговоров, сколько принципам, согласно которым эти переговоры должны вестись. И в этом контексте я хотел бы еще раз подчеркнуть, что речь идет о территориальной целостности, признании законных границ, их нерушимости, об уважении суверенитета друг друга. Это принципы, согласно которым, я считаю, следует заключать мир.

Говоря об участии Хорватии или Европейского Союза в целом, я хотел бы выразить нашу признательность за то, что ЕС и Хорватия оказали поддержку в обеспечении безопасности в нашем регионе вдоль границы. Я уже упомянул наблюдательную миссию ЕС, но также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую Хорватия и другие страны ЕС оказали в контексте обеспечения неотложных нужд беженцев, вынужденных покинуть Нагорный Карабах в результате военной операции в сентябре 2023 года>, - подчеркнул Мирзоян.