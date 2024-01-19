Пятница, 19 Января 2024 19:48

АрмИнфо. В день 34-й годовщины резни армян в Баку 13-19 января 1990 года, председатель комиссии

Национального Собрания Армении по внешним связям Саркис Ханданян и группа депутатов от правящей фракции "Гражданский договор" посетили

Цицернакаберд, где возложили цветы к хачкару в память о погибших в Баку армян.

"Мы чтим память наших соотечественников, погибших в результате резни армян в 1990 году, которая является одной из самых болезненных страниц нашей истории. К сожалению, советские власти того времени и правительство Советского Азербайджана не приложили достаточных усилий для расследования и наказания виновных>, - сказал Саркис Ханданян.

По его словам, погромы, произошедшие с молчания международного сообщества, даже не были изучены той же общественностью и не получили политической оценки и осуждения, что стало поводом для соседней страны продолжить ту же политику и в дальнейшем