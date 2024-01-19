Пятница, 19 Января 2024 19:48

АрмИнфо. В новоизбранном парламенте Греции сформирована группа дружбы с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции.

"Мы рады сообщить, что в новоизбранном парламенте Греции сформирована группа дружбы Греция-Армения под председательством генерального секретаря фракции правящей партии "Новая Демократия" Ставроса Калафатиса. Зампредом назначена руководитель фракции " Путь свободы " Зои Константинопулу, а секретарем депутат партии "СИРИЗА - Прогрессивный "Альянс" Екатерина (Катерина) Нотопулу", - отмечается в сообщении дипмисии.

В посольстве РА также проинформировали, что группа дружбы Греция-Армения состоит из 20 членов, в число которых входят депутаты от различных партий парламента Греции. В частности, Волудаки Севасти (Севи), Гулекас Константинос, Голидакис Диамантис, Дермензопулос Христос, Караоглу Теодорос, Кувелас Димитриос, Кириазидис Димитриос, Михаил Ливанос, Маркопулос Димитриос, Трагакис Иоаннис, Замбарас Мильтиадис (Милтос), Касимати Ирини (Нина), Панайотопулос Андреас, Папаилиу Георгиос, Христодулакис Эммануэль (Манолис), Абатиелос Николаос, Фотопулос Стилианос.