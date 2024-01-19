Пятница, 19 Января 2024 16:20

АрмИнфо.Заседание по делу экс-председателя Комитета государственных доходов и экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна перенесено на 31 января.

Хачатряна, как и в прошлый раз, доставили в суд на машине <скорой помощи> в инвалидной коляске в сопровождении соответствующих врачей. Это причиняет сильную. По словам адвоката Ерема Саргсяна, его подзащитному заранее вводят обезболивающие, чтобы он мог явиться и поучаствовать хотя бы в определенной части судебного заседания. <Мы подали новое заявление в Европейский суд по части применения промежуточной меры, поскольку имеется угроза жизни. Государство обязано предпринять меры, исходя из соображений охраны здоровья человека>, - подчеркнул он.

В ходе заседания адвокат представил ходатайство - разрешить его подзащитному выехать в Германию для проведения операции. Состояние здоровья Гагика Хачатряна ухудшилось настолько, что отсрочка его операции может привести к необратимым последствиям, подчеркнул он. Адвокат указал на то, что что не будет мешать судебному процессу, обратив внимание на то, что Хачатрян, находясь в Германии в 2019 г. Вернулся в РА по первому требованию следователя.

Судья решил перенести заседание на 31 января.

Напомним, что генеральная прокуратура РА обвиняет Гагика Хачатряна в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере, содействии в отмывании денег и хищениях. В отношении его и связанных с ним 25 лиц возбуждены дела, прокуратура требует конфисковать у них 210 единиц недвижимости, из них 60 - в Ереване, а также 14 машин, акционерные пакеты в 33 компаниях и денежные суммы на общую сумму более 40 млн драм. В список внесен и принадлежащий Хачатряну особняк в Лос-Анджелесе.