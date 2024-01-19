Пятница, 19 Января 2024 16:19

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Армении нужна новая Конституция. Об этом он заявил 19 января в Министерстве юстиции РА в ходе представления отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян напомнил, что Минюст вовлечен в работы комиссии по границы с Азербайджаном. <Очевидно, что мы живем в мире, который меняется с очень высокой скоростью и в непредсказуемых направлениях, и очень важно наконец ответить на следующий вопрос: каково наше видение и формула обеспечения безопасности Республики Армения? У нас было много дискуссий по этому вопросу в различных форматах, и мой вывод таков, что краеугольным камнем обеспечения безопасности Республики Армения является легитимность>, - отметил он.

По его словам, власть ставит задачу создать и развивать на международно признанной территории РА правовое, демократическое государство. <И таким должно быть стратегическое восприятие будущего нашей страны>, - указал он.

<Возникает вопрос, какова территория Республики Армения? Собственно, я хочу еще раз подчеркнуть, что нам не нужно искать ответ на этот вопрос, а просто взять с полок уже существующий ответ и положить его на стол: < > : При этом легитимность наших действий и позиций я связываю на концептуальном уровне и обусловливаю их в рамках логики концепции <Родина - государство>, - сказал Пашинян.

Как считает глава кабмина, в мире происходят изменения, что неизбежно отразится на регионе Южного Кавказа, меняется Армения.

<К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Следовательно наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять ею в соответствии с государственными интересами Армении>, - сказал Пашинян.

В связи с этим, премьер считает, что Республике Армении нужна новая Конституция, - не конституционые изменения, а именно новая Конституция. При этом, по его словам, нет необходимости менять модель госуправления. <С учетом наших демократических устремлений и стратегий, парламентская модель управления является наиболее подходящей для Республики Армения>, - заявил он, уточнив, что в политическом плане ставится совершенно иная задача.

Во-первых, отмечает Пашинян, Республика Армения должна иметь Конституцию, принятую народом Республики Армения по результатам голосования, <которая не станет вызывать сомнений>. <Это также важный акцент, связанный с легитимностью. Во-вторых, мы должны иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях>, - указал он.