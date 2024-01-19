Пятница, 19 Января 2024 11:54

АрмИнфо.Проникновение теплого тропического воздуха с юга- запада привело к превышению климатической нормы в Араратской долине Армении. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, накануне днем максимальная температура воздуха в долине достигла 14-14,5 градусов, что на 10-12 градусов превышает климатическую норму. 19-20 января и в ночь на 21 января на всей территории республики ожидается погода без осадков. Вечером 21 января в отдельных регионах, а также в период с 22 по 23 января в большинстве областей прогнозируются осадки, в горах - в виде снега. По утрам с 19 по 21 января в Араратской долине возможен туман. Ветер юго- западный с порывами до 2-4 м/с., 19-23 января в некоторых местностях порывы могут достигать 14-18 м/с.

Температура воздуха с 20 по 21 января постепенно повысится на 3-5 градусов. В Ереване вечером 21 января и с 22 по 23 января ожидаются осадки и туман. 19 января днем в столице столбик термометра покажет 8-10 градусов тепла, к воскресенью потеплеет до 11-13 градусов, а ко вторнику похолодает до 2-4 градусов выше нуля.