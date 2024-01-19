Пятница, 19 Января 2024 11:53

АрмИнфо.Вашингтон поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Так на уточнение, почему представитель Госдепа США посетил Ереван, но не посетил Баку и есть ли какой-то прогресс в армяно-азербайджанской нормализации, Миллер отметил, что не будет вдаваться в суть этих встреч, и ему нечего сказать, кроме того, что Вашингтон приветствует работу по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий такой суверенитет и территориальную целостность, и чем скорее, тем лучше. Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить импульс, наращивая результаты прошлых переговоров, и заключить соглашение", - отметил представитель Госдепа.

Отметим, что Старший советник по переговорам на Кавказе Госдепа США Луис Боно на прошлой неделе провел переговоры в Ереване, однако, не посетил Баку. Азербайджанские СМИ сообщили, что в Баку отказалась принять Боно. В посольстве США в Армении АрмИнфо не подтвердили и не опровергли данную информацию.