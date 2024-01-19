Пятница, 19 Января 2024 11:53

АрмИнфо.Чиновники из НАТО и ЕС проводят переговоры в Ереване.

Так, согласно пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, замглавы МИД Армении Ваган Костанян провел 18 января отдельные встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и Кризису в Грузии Тойво Клааром и специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Костанян и Клаар обсудили последние события, связанные с региональной безопасностью и установлением мира. В этом контексте замминистра иностранных дел обратил внимание на деструктивные и отклоняющиеся от мирной повестки высказывания президента Азербайджана, содержащиеся в последнем его интервью.

Костанян подчеркнул, что бывшие государства-члены СССР, в том числе Армения и Азербайджан, признают границы друг друга согласно Алма-Атинской декларации от декабря 1991 года, и демаркационные работы должны проводиться на основе новейших карт, имевшихся на момент распада СССР. Он также указал на необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения.

Ваан Костанян отметил, что Азербайджан препятствует процессу разблокирования региональных инфраструктур, на основе уже ранее согласованных сторонами четырех известных принципов - суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

С чиновником из НАТО армянский дипломат обсудил вопросы повестки сотрудничества Армения-НАТО. Было отмечено постоянное участие миротворческих подразделений РА в международных миротворческих миссиях, в том числе под эгидой НАТО.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Костанян коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних событий в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и представил основные подходы к проекту мирного договора, созвучно с общеизвестными принципами. Замглавы МИД подчеркнул, что последние заявления президента Азербайджана противоречат всей логике переговоров.

В этом контексте Костанян указал на необходимость целенаправленных действий международных партнеров, направленных на сохранение стабильности и мира на Южном Кавказе.