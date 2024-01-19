Пятница, 19 Января 2024 11:51

АрмИнфо. Стратегические интересы РФ и Армении сходятся, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Я исхожу из того, и не только я, но это, естественно, и позиция руководства Российской Федерации, что наши отношения имеют, продолжают иметь союзнический характер. Знаете, ведь нас очень много чего связывает исторически. Излишне говорить, упоминать о том, что связывает наши народы на протяжении многих веков истории", - сказал Копыркин.

По его словам, помимо этого, у стран сегодня есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая касается ключевых аспектов жизнедеятельности государств, людей.

"Убежден, что это прочная основа, прочный фундамент, который дает запас прочности нашим взаимоотношениям. Я также убежден в том, что по основным параметрам наши стратегические интересы тоже объективно сходятся, это доказывала опять-таки история как более давняя, так и история современная. Поэтому, я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер", - сказал Копыркин в интервью РИА Новости.

Касаясь процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, дипломат заверил, что Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

"Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Об этом свидетельствуют и наши действия, я даже не буду их перечислять, то, что было сделано с участием, по инициативе российской стороны в этом плане. Хочу сказать, что Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - сказал Копыркин.

Он отметил, что Москва заинтересована в стабильном мире в регионе. "Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда очень активно акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то развитие мер доверия, включая контакты по линии гражданского общества, будь то открытие коммуникаций", - добавил посол.

В этом ключе он обратил внимание, что соответствующие трехсторонние структуры созданы, Россия в них активно участвует. "Повторяю: Россия твердо настроена на то, чтобы оказывать максимально возможное, востребованное содействие этому процессу. Разумеется, решать сторонам, это их суверенный вопрос. Но, повторяю: Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим", - подчеркнул Копыркин.