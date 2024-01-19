Пятница, 19 Января 2024 11:51

АрмИнфо.Россия ожидает участия премьер- министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны - председателя, премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - сказал посол в интервью РИА Новости

По его словам, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях - обычное явление в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остается в повестке дня.

"Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов", - отметил Копыркин.

Он добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. "Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня", - подытожил российский дипломат.