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АрмИнфо.Россия ожидает участия премьер- министра Армении Никола Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
"Напомню, что в этом году Республика Армения председательствует в Евразийском экономическом совете. Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны - председателя, премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - сказал посол в интервью РИА Новости
По его словам, обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях - обычное явление в практике межгосударственных отношений и этот вопрос был, есть и остается в повестке дня.
"Напомню, совсем недавно, месяц назад, здесь в Ереване состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая возглавляется вице-премьерами наших стран. В нем принимало участие достаточно большое количество высокопоставленных представителей различных ведомств как России, так и Армении. Это было очень важное, знаковое событие в наших двусторонних отношениях. Разумеется, те решения, которые были приняты, важные решения, будут реализовываться и потребуют, естественно, контактов, визитов", - отметил Копыркин.
Он добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам с российской стороны участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году. "Я не буду сейчас перечислять все, мы работаем над этим вопросом. Разумеется, такого рода обмены, в том числе визиты на высоком, высшем уровне, находятся в повестке дня", - подытожил российский дипломат.
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|Госдеп: Вашингтон поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана
|Чиновники из НАТО и ЕС проводят переговоры в Ереване
|Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит - Копыркин
|Посол России: Москва заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе
|Посол: Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве
|Сопредседатели армянской группы Конгресса США осудили заявления Алиева
|Неприемлемо связывание известного политика с деятельностью авиакомпании - FlyOne Armenia разъяснила публикацию в ряде СМИ
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|Представитель Омбудсмена: в Армении наблюдается динамичный рост количества погибших в армии в небоевых условиях
|Парламентарии Азербайджана призвали принять санкции против Франции
|Бывший посол США: Баку хочет навязать свою идею мира Еревану
|Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично Пашиняном - глава МИД России
|Гарибашвили: Надеюсь, Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в ближайшее время
|Президенты Армении и Франции обсудили ситуацию в регионе
|В Ереване создан Комитет по защите основных прав народа Арцаха
|Спикер НС Армении выразил признательность французским сенаторам за принятие резолюции в поддержку Армении
|Россия никогда не была инициатором охлаждения российско-армянских отношений - Сергей Лавров
|Лавров: Вопреки договоренностям, Россию не приглашают на встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
|Министр здравоохранения разъяснила ситуацию с работой нового медцентра в Мартуни
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|Депутат: Ереван продолжает сотрудничество с Москвой, в том числе, по вопросам обороны и безопасности
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|Депутаты: власти Армении и дальше будут продвигать повестку мира, несмотря на воинственные заявления президента Азербайджана
|Экс-гендиректор Ереванской ТЭЦ назначен губернатором Лорийской области
|Заявления властей Армении о "Зангезурском коридоре" направлены на прикрытие собственных преступных промахов - Ашотян
|В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин и детей, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало - Товмасян
|Конверс Банк досрочно завершил размещение корпоративных облигаций компании Евротерм
|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
|Постпред Армении в СЕ: Воинственная риторика Азербайджана и новые требования к РА не способствуют установлению мира в регионе
|Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана и обеспечить возвращение арцахцев в свои дома
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
|Глава МОНКС заверяет: Театр "Гой" сохранит свой репертуар, творческую свободу и финансирование
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|Экс-министр юстиции: Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у депортированных арцахцев, действительны до срока действия
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