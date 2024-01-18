Четверг, 18 Января 2024 20:40

АрмИнфо.Авиакомпания FlyOne Armenia разъяснила публикацию в ряде армянских СМИ о том, что пассажирам перед вылетом придется оплатить Fly One регистрационный сбор в размере 40 евро.

В национальной бюджетной авиакомпания FlyOne Armenia напомнили, что бесплатная онлайн-регистрация на все рейсы авиакомпании доступна для всех пассажиров компании за 24 часа до вылета, запись на который доступна на сайте группы компаний Fly One, а ее отсутствие в цитируемом разделе сайта группы компаний является техническим и досадным упущением, которое уже исправлено.

Отмечается, что бесплатная онлайн-регистрация преследует только одну цель - сохранить цену на авиабилеты максимально доступной, делегируя некоторые действия непосредственно пассажиру. Такая доступность билетов в 2023 году предоставила более 900 тысячам пассажиров возможность воспользоваться туристическими услугами, адаптированными к потребностям каждого. В настоящее время подавляющее большинство пассажиров авиакомпании подходят на посадку пройдя бесплатную онлайн-регистрацию. Бесплатная регистрация доступна также в аэропорту для пассажиров, путешествующих с определенными типами авиабилетов.

Представители авиакомпании напоминают, что FlyOne Armenia является бюджетным лоукостером, а у абсолютного большинства бюджетных авиакомпаний мира регистрация на рейс является платной услугой в аэропорту, это касается и основных лоукостеров, работающих в Республике Армения.

<Все пассажиры авиакомпании несколько раз, в частности, за 24 часа до вылета, получают множество уведомлений о возможности бесплатной и онлайн-регистрации либо на свою электронную почту, либо всеми доступными для авиакомпании способами. FlyOne Armenia продолжит работу, направленную на информирование общественности и поощрение онлайн- регистрации.

Считаем целесообразным отметить, что авиакомпания через средства массовой информации, социальные платформы и все доступные инструменты неоднократно информировала общественность о бесплатной онлайн-регистрации. Авиакомпания никогда не избегала контактов со средствами массовой информации, и для наших пресс-партнеров нет препятствий получить от нас дополнительную информацию по этому поводу>, - говорится в заявлении.

В то же время в авиакомпании считают неприемлемым связывание известного политика (в публикации говорилось об аффилированности компании с депутатом НС от правящей фракции -ред.) с деятельностью авиакомпании.

Отмечается, что повторяющийся характер подобного поведения, дает основание сделать вывод, что указанные публикации исходят из конкретных центров, целью которых является придание политического содержания и подоплеки возможным недостаткам, которые могут быть обнаружены в ходе деятельности каждой авиакомпании.

<Мы просим наших партнеров в СМИ воздержаться от практики увязывания вопросов, связанных с тем или иным направлением работы компании, с политиками, не имеющими абсолютно никакого отношения к деятельности компании.

Компания FlyOne Армения никогда не избегала критики, огласки и здоровых дискуссий. Компания не потерпит таких вопиющих спекуляций, которые создают нездоровое и искаженное общественное восприятие деятельности авиакомпании.

Также сообщаем, что в ближайшее время публично подведем итоги деятельности компании в 2023 году>, - говорится в пояснении.

FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) - ведущий авиаперевозчик Армении. Основан в 2021 году. Парк авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA.