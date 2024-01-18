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 Четверг, 18 Января 2024 20:37

С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-ые Всемирные игры кочевников.

С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-ые Всемирные игры кочевников.

АрмИнфо.В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «ҰЛЫ ДАЛА ДҮБІРІ» - Встреча в великой степи».

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С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-ые Всемирные игры кочевников.С 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-ые Всемирные игры кочевников.