Четверг, 18 Января 2024 17:42

АрмИнфо.2024 год начался с сообщениями о гибели трех военнослужащих вооруженных сил Армении. Об этом 18 января на пресс-конференции сообщил руководитель отдела по защите прав военнослужащих офиса Защитника прав человека РА Андраник Егоян.

По его словам, гибель солдат в небоевых условиях говорит о ситуации с дисциплиной в ВС, что является глубинной проблемой. Егоян заметил, что согласно статистическим данным, за последние четыре года в стране наблюдается динамичный рост количества погибших в армии в небоевых условиях. К примеру, в 2018 году зафиксировано 63 случая смерти, в 2019 году - 49, в 2020 году - 54, в 2021 году - 58, в 2022 году - 64, в 2023 году - еще больше. Та же динамика за последние три года наблюдается и по линии членовредительства. В 2020 году отмечено 65 таких случаев, в 2021 году - 77, в 2022 году - 108. Данные по 2023 году пока не обобщены.

Представитель офиса Омбудсмена заметил, что подобного рода явления входят в зону ответственности государства.