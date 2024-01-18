Четверг, 18 Января 2024 17:41

АрмИнфо.В Баку вновь впали в истерику. На этот раз поводом стала резолюцию Сената Франции, призывающая ввести санкции против Азербайджана.

Как стало известно из азербайджанских СМИ, в ответ на это, комитет Милли Меджлиса по международным отношениям призвал официальный Баку принять ответные меры против Парижа.

В частности, предлагается ввести санкции против Франции, заморозить всякие активы французских официальных лиц в Азербайджане, прекратить все экономические связи с Францией.

Также предлагается вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total. Не допустить участия французских компаний в любых проектах, осуществляемых по заказу Азербайджана. МИД Азербайджана поручено предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи-Нуи и Корсики.

Отметим, что 17 января Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана из-за агрессии в отношении Арцаха. В документе также звучит призыв обеспечить право арцахцев вернуться в свои дома и выражается поддержка суверенитету Армении. Документ носит рекомендательный характер.