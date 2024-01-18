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АрмИнфо.В Баку вновь впали в истерику. На этот раз поводом стала резолюцию Сената Франции, призывающая ввести санкции против Азербайджана.
Как стало известно из азербайджанских СМИ, в ответ на это, комитет Милли Меджлиса по международным отношениям призвал официальный Баку принять ответные меры против Парижа.
В частности, предлагается ввести санкции против Франции, заморозить всякие активы французских официальных лиц в Азербайджане, прекратить все экономические связи с Францией.
Также предлагается вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total. Не допустить участия французских компаний в любых проектах, осуществляемых по заказу Азербайджана. МИД Азербайджана поручено предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи-Нуи и Корсики.
Отметим, что 17 января Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана из-за агрессии в отношении Арцаха. В документе также звучит призыв обеспечить право арцахцев вернуться в свои дома и выражается поддержка суверенитету Армении. Документ носит рекомендательный характер.
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|В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин и детей, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало - Товмасян
|Конверс Банк досрочно завершил размещение корпоративных облигаций компании Евротерм
|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
|Постпред Армении в СЕ: Воинственная риторика Азербайджана и новые требования к РА не способствуют установлению мира в регионе
|Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана и обеспечить возвращение арцахцев в свои дома
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
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|Пашинян заявил о красных линиях для Еревана в переговорах с Баку
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|Владельцев автомобилей, припаркованных в местах, не помеченных красными линиями, не будут оштрафовать - пресс-секретарь мэрии
|Экс-министр юстиции: Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у депортированных арцахцев, действительны до срока действия
|Коллектив театра "Гой" выразил недоверие и.о. директора Карену Симоняну
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|В парламенте Армении объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума
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|Посол ЕС в Азербайджане потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми задержанными азербайджанскими журналистами
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