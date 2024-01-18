Четверг, 18 Января 2024 15:53

АрмИнфо. Про "Зангезурский коридор" никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России. Об этом 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2023 году заявил глава МИД России Сергей Лавров, на просьбу прокомментировать последнюю перепалку между Баку и Ереваном, в том числе по так называемому Зангезурскому коридору.

Так российский дипломат отметил, что действительно, лидеры Армении и Азербайджана в своих публичных комментариях затрагивали вопрос установления связи между основной частью Азербайджана и Нахиджеваном. "Причем премьер-министр Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против "Зангезурского коридора". Про "Зангезурский коридор" никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России. В заявлении, которое было подписано 9 ноября 2020 года, остановившее войну, было сказано, что разблокируются все экономические и транспортные коммуникации", - отметил он.

По его словам, далее в документе отмечалось, что Армении гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном в обоих направлениях, а контроль за этим транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.

При этом российский министр назвал алогичным высказывания Пашиняна о том, чтобы транзитный маршрут через Армению был на тех же условиях, что и маршрут через Иран. "Я не увидел здесь логики. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - добавил Лавров.

Глава МИД России также напомнил, что в рамках трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, созданном в 2021 году, было условлено, что при разблокировании всех связей и маршрутов в полной мере будет сохраняться суверенитет и юрисдикция той страны, по которой будет проходить этот маршрут. Он также добавил, что трехсторонняя комиссия в июне 2023 года также условилась о разблокировании железнодорожного сообщения.

"Этот вопрос было согласован, потом его обсуждали премьер Армении и президент России в Ереване на саммите ОДКБ. Встреча прошла весьма позитивно, но потом всё опять куда-то ушло. И мы прекрасно понимаем, что вот такие откаты от достигнутых договоренностей дело не редкое. Что помешало завершить на бумаге договоренности о принципах открытия движения между основным Азербайджаном и Нахиджеваном я не знаю", - признался Лавров.

В этом ключе российский министр добавил, что в Москве хорошо знают, что "добрые советы" Западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе. "И эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процессом. Но, то, что советы Запада всегда нацелены не на нахождение договоренностей между странами региона на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач это тоже всем прекрасно известно", - отметил глава МИД РФ, выразив уверенность, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует.

Он также напомнил, что его параметры закреплены в трехсторонних договоренностях: маршруты проходят по современной территории Армении под контролем пограничной службы ФСБ России. По словам Лаврова, там же были закреплены процедуры таможенного контроля на входе в Армению и выходе из Армении в Нахиджеван.

Отметим, что ранее в интервью местным СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил, что если Баку не получит экстерриториальный коридор через армянский Сюник, то Армения так и останется в блокаде. В свою очередь премьер Армении предложил азербайджанской стороне такие же условия транзита, какие зафиксированы при транзите через территорию Ирана.