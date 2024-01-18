Четверг, 18 Января 2024 15:51

АрмИнфо. Власти Армении планируют превратить Сады Далмы в большой городской парк, 18 января на заседании правительства заявил премьер Никол Пашинян.

<И еще один проект, который становится экологическим мегапроектом для Еревана - это проект превращения Разданского ущелья в рекреационную зону>, - добавил он.

По его словам, на заседании Инвестиционного комитета уже состоялось обсуждение на эту тему и мэр Еревана предложил проявить некоторую сдержанность в плане инвестиционных программ в Разданском ущелье, чтобы не потерять данные территории для формирования рекреационной зоны. <Я полностью поддерживаю эту логику. Сады Далмы также примыкают к Разданскому ущелью и логично, что начало рекреационной зоны должно быть от устья реки Раздан, вдоль берега Ереванского озера до Корейского ущелья>, - сказал Пашинян.

В свою очередь, мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что в настоящее время на территории садов Далмы площадью в 250 га проводится технико-экономическое исследование. <В частности, мы привлекли к работе самую крупную компанию по проектированию садов ОАЭ. В дальнейшем все 250 га будут запроектированы в логике большого городского лесопарка>, - сказал он.