Четверг, 18 Января 2024 12:41

АрмИнфо.Армения продолжает сотрудничество со своими российскими партнерами, в том числе, по вопросам обороны и безопасности. Об этом 18 января на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, комментируя сообщения о поставках партии российского вооружения в Армению.

Ованнисян предложил об объемах поставок и наименованиях продукции обратиться в оборонное ведомство страны. "Что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то работа в этом направлении продолжается. Причем, Ереван в вопросах, связанных с безопасностью, пытается осуществлять сбалансированную политику, и в этом ключе работа идет со всеми партнерами, исходя из государственных интересов Армении", - отметил депутат.

Отметим, что 16 января член комиссии Национального Собрания РА по обороне и безопасности Гагик Меконян сообщал, что в Армению поступила

партия российского оружия, которая передана в рамках ранее подписанного с Российской Федерацией контракта. При этом, депутат не назвал объемы поставок и наименования военной продукции.

На днях в эфире Общественного телевидения РА председатель комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян также заявлял, что "некоторая часть заказанного у России оружия доставлена в Армению". "Не в том объёме, согласно подписанному контракту, который мы ожидаем, но этот момент в процессе урегулируется, я уверен", - сказал Кочарян Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Ереван не получил от России уже оплаченное оружие, и теперь стороны обсуждают пути решения проблемы. Он не уточнил, почему поставок не было, сказав, что "РФ сама нуждается в вооружении". Пашинян отметил, что ведутся консультации о механизмах решения проблемы, в числе вариантов - сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму.