Четверг, 18 Января 2024 12:41

АрмИнфо. Реализация амбициозного проекта "Один пояс - один путь" настоятельно диктует вовлечение стран Кавказа, а Грузия может стать (не)формальной столицей Большого Кавказа. Подобное мнение высказал российский политолог Сергей Маркедонов, касаясь китайского направления внешней политики Тбилиси и январского визита делегации правящей в стране партии "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе в Китай.

Эксперт констатировал, что провластные политики и СМИ одобряют действия "партии и правительства", а оппозиционеры в отрытую обвиняют "Грузинскую мечту" в коррупции и измене евроатлантическому выбору. В этом ключе политолог задался вопросом, означает ли, что январский визит Кобахидзе и Ко в Пекин некий "поворот" Тбилиси на Восток?

Маркедонов обратил внимание, что грузино-китайские отношения начали активно укрепляться не вчера и не сегодня, и еще в 2015 году КНР и Грузия подписали различные документы об участии в Экономическом поясе Шелкового пути. По его словам, шесть лет назад, в январе 2018 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Грузией и КНР. В итоге Китай вошел в тройку крупнейших торговых партнеров Грузинского государства. Также следует особо отметить решение Тбилиси об односторонней отмене визового режима для китайских граждан.

"Зачем Грузия Китаю? От географии не сбежишь. Реализация амбициозного проекта "Один пояс - один путь" настоятельно диктует вовлечение стран Кавказа. Грузия - центральная часть Кавказского региона. Даром, что ли во времена Российской империи наместник располагался именно в Тифлисе. Как следствие, и секрет его превращения в (не)формальную столицу Большого Кавказа.

Зачем КНР Грузии? Для Тбилиси крайне важно, чтобы территориальную целостность Грузинского государства поддерживал не только Запад и не только ради евро- атлантического единства, а как международно-правовой принцип. В этой связи ссылки на китайское мнение, по мысли политиков из Грузии, должны сработать", - отметил российский эксперт, который также считает, что сейчас удобным для визита в Пекин политический момент.

В этой связи Маркедонов обратил внимание, что в канун новогодних торжеств Тбилиси получил чаемый "кандидатский статус" в члены Евросоюза.

"В Брюсселе после китайских вояжей грузинского руководства явно не станут передумывать и вступать в склоки с грузинским руководством. Successism надо подкармливать, а не то, чего доброго, собственными руками можно спровоцировать "евразийский уклон" в Тбилиси. И, конечно же, Китай - не Россия. Да - ключевой оппонент США и ЕС и союзник РФ. Но, в то же время, и важнейший торговый партнер "коллективного Запада", и поборник принципов неделимости границ и территориальной целостности. Критикам трудно будет упрекнуть власти Грузии в потакании "агрессивному сепаратизму".

И последнее (по порядку, но не по важности). "Малые страны" не хотят делать <окончательного геополитического выбора>. О необходимости оного горазды говорить многие отечественные комментаторы, но жизнь - не схема. И в реальности те, кто лишен мощной военной силы и обильных экономических ресурсов дрейфуют, маневрируют и балансирует", - считает эксперт.

По его словам и в этом процессе, эти страны не задумываются о несоответствии своего дрейфа "высоким" эстетическим стандартам политикумов "великих держав".

"Грузия здесь не исключение. И потому урок тут один. Действующая грузинская власть склонна к прагматике, тогда как "коллективный Саакашвили" - далеко не факт. И поэтому от оппонентов "мечтателей" мы еще услышим немало алармистских прогнозов по поводу "китайской угрозы". Не российской угрозой единой!", - подытожил Маркедонов.