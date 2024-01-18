Четверг, 18 Января 2024 12:38

АрмИнфо. Арам Казарян назначен губернатором Лорийской области. Решение принято 18 января на заседании кабмина РА.

Ранее он занимал должность начальника Лорийского, Гегаркуникского, а затем и Ширакского областного управления полиции. В июне 2023 года был назначен генеральным директором Ереванской ТЭЦ.

Экс-глава региона Арам Хачатрян был освобожден от занимаемой должности 4 января после визита в Лорийскую область премьер-министра РА Никола Пашиняна. Последний подверг резкой критике главу Комитета градостроительства Армена Гуларяна и губернатора области Арама Хачатряна за недостатки при реализации государственных программ.