Четверг, 18 Января 2024 10:14

АрмИнфо. Совет Европейского Союза утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении (EUMA).

<Приветствуем решение Совета Евросоюза о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе>, - говорится в сообщении EUMA в Х.

11 декабря главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии ЕС в Армении на 50% - со 138 до 209 человек. EUMA осуществляет патрулирование с 6 оперативных баз в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване. Цель миссии - стабилизация ситуации в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности людей в пострадавших от конфликта районах и обеспечение условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.