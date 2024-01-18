Четверг, 18 Января 2024 10:12

АрмИнфо. Последние заявления высшего политического руководства Азербайджана могут серьезно подорвать мирный процесс. Об этом представитель Армении в Совете Европы Арман Хачатрян заявил на заседании Комитета министров СЕ. Об этом он заявил в ходе обсуждения политических вопросов.

Хачатрян отметил, что воинственная риторика Азербайджана, отказ от достигнутых договоренностей и выдвижение новых требований к Армении не способствуют установлению мира и стабильности в регионе. Посол призвал Комитет министров быть последовательными и предпринять четкие шаги, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации в регионе со стороны Азербайджана.

В своем выступлении постпред Армении также коснулся доклада о состоянии прав человека, опубликованного комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович по итогам визита в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах. По этому поводу посол подчеркнул, что протоколы комиссара Миятович ясно раскрывают необоснованность претензий Азербайджана относительно блокирования Лачинского коридора и обстоятельств насильственного перемещения армян Нагорного Карабаха.

Хачатрян завершил свою речь, подтвердив приверженность Армении процессу по установлению долгосрочного мира в регионе, в соответствии с ранее согласованными принципах.

Отметим, что на прошлой неделе президент Азербайджана озвучил новую пачку угроз в адрес Армении. Он открыто выражает территориальные притязания на всю территорию Армении. И делает это на фоне молчания всего цивилизованного международного сообщества.