Среда, 17 Января 2024 19:40

АрмИнфо. <А если завтра война - Азербайджан проникнет вглубь территории Армении еще на 20 км, поскольку не признает границы, что будет тогда?>, - вопросил оппозиционный депутат фракции <Армения> Артур Хачатрян 17 января в парламенте в ходе правительственного часа, обращаясь к премьеру Николу Пашиняну.

Депутат напомнил, что ранее власти Армении заявляли, что уступив Арцах Баку, РА добьется признания территориальной целостности республики в рамках 29,8 тыс кв.км. Тем не менее, Баку так и не признал суверенитет РА над территорией в 29,8 тыс кв.км.

<В итоге сложилась совершенно новая ситуация и Баку продолжает свою агрессивную риторику. Никогда еще Азербайджан не был столь агрессивен и неуважителен по отношению к Армении. В регионе сложилась качественно новая ситуация в сфере безопасности. Какие контрмеры вы предлагаете?>, - поинтересовался Хачатрян у главы кабмина.

<В данной ситуации, как и прежде, наши подходы и наша защита должна состоять в легитимности. Международная правовая легитимность касательно границы и территориальной целостности и суверенитета РА>,

- в ответ заявил Пашинян. Как считает глава правительства, в течении 30 с лишим лет независимости в Армении <размазывали> идею территориальной целостности и суверенитета республики, и это является фундаментальной проблемой.

Премьер коснулся также заявлений бакинского лидера Ильхама Алиева в интервью местным телеканалам. Тогда Алиев заявил, что если <Зангезурский коридор> не будет открыт, то Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте, и то, что <люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой- либо проверки>.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу в Нахичеван на тех же условиях, что и Иран. По его словам, если через Армению расстояние от основной территории Азербайджана до Нахичевана составляет около 47 км, то путь через Иран составляет 49 км. И если контрольные функции приемлемы в случае с 49-ю км, то непонятно, почему они неприемлемы в случае с 47-ю км., заметил армянский премьер.