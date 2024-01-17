Среда, 17 Января 2024 19:38

АрмИнфо.<Легитимные границы Армении являются для нас красной линией>, - заявил 17 января в парламенте в ходе правительственного часа премьер Никол Пашинян, отвечая на вопрос оппозиционного депутата фракции <Армения> Агнессы Хамоян.

Парламентарий напомнила, что на днях сам премьер признал, что Ереван и Баку до сих пор говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга, а последние заявления Алиева являются ударом по мирному процессу. Глава кабмина РА даже отметил, что складывается впечатление, что Азербайджан пытается предъявить территориальные претензии к Армении, что совершенно неприемлемо. Тем не менее, Ереван продолжает настаивать на повестке мира. <Вы замечали, что вы все время говорите о готовности отдать, уступить, Алиев о том, чтобы забрать: Где заканчивается ваша готовность отдать, поскольку Баку не собирается останавливаться>, - поинтересовалась Хамоян.

<Легитимность является нашей политической, дипломатической стратегией защиты>, - заявил Никол Пашинян.

Вместе с тем, премьер РА выразил надежду, что заявления Баку не нацелены на то, чтобы умышленно вогнать в тупик переговорный процесс.