Среда, 17 Января 2024 16:00

АрмИнфо. Если вы не заметили по бокам улиц Еревана красные линии, это значит, что это территория бесплатной стоянки. Об этом заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь столичной мэрии Айк Костанян.

«Граждане не должны платить за парковку там, где нет красных линий отметки», - заявил он, реагируя на многочисленные комментарии автолюбителей в соцсетях, которые не уверены, что им не будут приходить "письма счастья" за неоплаченную парковску на немеченных улицах Еревана.

Костанян успокоил и тех водителей, которые с января пользовались столичными уличными парковками по старым тарифам там, где не было установлено новых указателей с новыми тарифами.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Ереване вступили в силу новые, повышенные тарифы на платную парковку (рост в 13-кратном размере).

Зона А (Центр города) охватывает периметр улиц Сурб Григора Лусаворича, Агатангехоса, Ханджяна, Алека Манукяна, Чаренца, Корюна, сквер Абовяна, Исаакяна, Московян, Саряна и Лео, в общей сложности порядка 40 улиц и проспектов. В зоне действовуют следующие ставки:

300 драмов - за 1 час

2 000 драмов - за 1 день

5 000 драмов - за 1 неделю

18 000 драмов - за 1 месяц

160 000 драмов - за 1 год

В зоне Б - территории общины Центр (за исключением зоны А) и общины Арабкир (где есть «красные линии»):

200 драмов - за 1 час

1 000 драмов - за 1 день

2 000 драмов - за 1 неделю

4 000 драмов - за 1 месяц

24 000 - за 1 год.

Платная парковка в Центре и Арабкире действует только с 9.00 утра до 22.00 вечера.