Среда, 17 Января 2024 11:43

АрмИнфо. Каждый имеет право на достойное обращение и уважение. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, в ответ на сообщения о нарушениях прав задержанных в стране активистов и журналистов.

"Я был потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, недавно арестованными в Азербайджане. Особенно с молодыми женщинами, на которых надевали наручники в зале суда, сажали в стеклянные клетки или не удовлетворяли элементарные человеческие потребности", - написал посол.

Отметим, что с конца прошлого года в Азербайджане идут массовые аресты оппозиционных и независимых журналистов и активистов. Только за последние два месяца в тюрьмы страны были отправлены журналисты Ульви Гасанлы, Махаммад Кекалов, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова , Теймур Керимов , Шамо Эминов, Азиз Оруджев , Аршад Ибрагимова, Ибрагим Гумбатов, Эльнара Гасымова, Габиль Велиев и Шахин Рзаев (сегодня ночью был отпущен ан свободу - ред.). Кроме того, в прошлом году были заключены в тюрьмы такие известные критики власти как журналист Аваз Зейналлы, правозащитник Бахтияр Гаджиев, экоактивист Назим Бейдемирли и ученый экономист Губад Ибадоглу.