Среда, 17 Января 2024 11:42

АрмИнфо.Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева решила поучать Сенат Франции, однако подверглась резкой критике со стороны председателя подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Натали Луазо.

Так, азербайджанский посол, реагируя на сообщение о том, что Сенат Франции намерен рассмотреть проект резолюции, который среди прочего предлагает осудить военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах и ввести санкции против Баку, в частности, написала: "Вниманию Сената: проект резолюции N157 основан на ошибочной информации, далекой от реальности. Перспектива прочного мира в регионе требует, чтобы все поднялись на уровень проблем, а не раздували угли".

Абдуллаева получила жесткий ответ на свой пост от европарламентария от Франции, которая посоветовала азербайджанскому дипломату изучить основы демократии.

"Раскритиковав французскую газету, посол Азербайджана теперь решила указать Сенату Франции, о чем он должен думать. Кто-нибудь рассказал ей, что такое демократия и верховенство закона? Кажется, она игнорирует это, как игнорирует тесные связи между Францией и Арменией", - написала Луазо в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Отметим, что Сенат Франции 17 января рассмотрит проект резолюции осуждающую военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах. В проекте резолюции звучит призыв к предотвращению любых другие попыток агрессии и нарушения территориальной целостности Республики Армения, а также введению санкций в отношении Азербайджана и указывается на необходимость обеспечения гарантий права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах