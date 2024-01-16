Вторник, 16 Января 2024 21:09

АрмИнфо. Оппозиционный депутат от блока <Армения> Артур Хачатрян убежден, проект <Перекресток мира>, продвигаемый на международных площадках премьер-министром страны Пашиняном, навязан Еревану Анкарой и Баку. Об этом он заявил в беседе с АрмИнфо.

По его словам, он еще с февраля 2022 года тщетно пытается получить от правительства, а конкретно, министерства территориального управления и инфраструктур, экспертную оценку экономической обоснованности данного проекта. В ведомстве ему отказывают, ссылаясь на то, что еще не проведено технико-экономическое исследование. В этой связи он 6 декабря 2023 года в ходе правительственного часа в парламенте поинтересовался у премьера, на каком основании, в этом случае, власти РА говорят об экономической обоснованности проекта <Перекресток мира>.

Пашинян тогда с трибуны НС заявил, что в основу концепции <Перекрестка мира> лег не только экономический расчет, а гораздо более широкий и всеобъемлющий подход, так как проект имеет не только экономическое значение, но и большое регионально-политическое, и непосредственно связан с вопросами безопасности. Премьер также заверил, что такие расчеты есть, это расчеты международной организации и правительство готово ими поделиться.

Хачатряну ответили из правительства, но в виде <справки об исследовании>. И, хотя документ был предоставлен депутату <в режиме не оглашения>, он заверяет, что в нем не были даны ответы на поставленные им вопросы, изложенные в депутатском запросе. <То есть в документе отсутствовали исследования экономической целесообразности проекта. И я все еще жду ответов на ключевые вопросы>, - заявляет он.

С аналогичным запросом, напоминает депутат, он обращался к министру экономики Армении Ваану Керобяну еще два года назад, когда последний заявлял, что реализация проекта <Армянский перекресток> (<Перекресток мира> является его ребрендингом) обещает увеличить армянский ВВП почти на треть. <Тогда Керобян мне предоставил документ 23-летней давности, то есть исследования, сделанные на основе данных за 1998 год. Понятно, что эти данные не могут быть использованы в процессе принятия подобных решений. И, несмотря на то что затем глава Минэкономики обещал поделиться более свежими данными, он свое слово так и не сдержал>, - указывает Хачатрян.

Депутат отмечает, что каждый раз, когда ставятся вопросы такого характера, партия власти начинает заниматься демагогией, указывая на очевидное - <открытые дороги лучше закрытых>. <Но ведь Турция и Азербайджан закрыли дороги более 30 лет назад, ставя перед нами политические условия. На сегодня у нас нет ответа на вопрос, какие условия ставит Еревану Анкара для открытия дорог. Во-вторых, теоретически, конечно открытая дорога лучше, но открытая дорога и дорога, которая сулит экономическую выгоду стране - две разные вещи>,

- замечает парламентарий.

Артур Хачатрян убежден, что <Перекресток мира> является пантюркистским проектом, посредством которого тюркским нациям - начиная с Босфора до западного Китая, обеспечивается сухопутная связь. В данном ключе депутат не исключает, что в итоге проект может быть финансирован ими же, поскольку такими средствами (по оценке минфина РА проект <Перекресток мира> будет стоить порядка $400-500 млн.) госказна Армении не располагает.

Напомним, что 26 октября, выступая в столице Грузии, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики разработало и представляет проект <Перекресток мира> как важную часть повестки мира. Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи.

<Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие Восток и Запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным.

Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе, с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность>, - заявил глава армянского правительства.