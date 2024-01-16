Вторник, 16 Января 2024 20:58

АрмИнфо. Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы Безопасности Репортеров (ИСБР) осуждают власти Азербайджана за развязывание новой волны репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента АР.

В поступившем в АрмИнфо совместном заявлении коалиции также звучит призыв к действующему главе АР Ильхаму Алиеву незамедлительно освободить всех своих критиков и обеспечить в стране все фундаментальные свободы, необходимые для проведения свободных и справедливых выборов.

ИПЧ и ИСБР указывают на особую обеспокоенность жестокостью предвыборных репрессий властей Азербайджана против свободы слова, в результате которых только за последние два месяца в тюрьмы страны были отправлены журналисты Ульви Гасанлы, Махаммад Кекалов, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова , Теймур Керимов , Шамо Эминов, Азиз Оруджев , Аршад Ибрагимова, Ибрагим Гумбатов, Эльнара Гасымова, Габиль Велиев и Шахин Рзаев.

"Несмотря на то, что практически всем недавно задержанным журналистам инкриминируются абсурдные обвинения в получении незаконного финансирования из-за рубежа, истинной причиной их преследования является проведение громких журналистских антикоррупционных расследований и ежедневные публикации, выявляющие систематические и массовые нарушения социально-экономических и политических прав граждан Азербайджана", - заявил сопредседатель AZEX Эмин Гусейнов.

Отмечается, что динамика усиления репрессией, продолжающаяся более года и ознаменованная арестами таких известных критиков власти как журналиста Аваза Зейналлы, правозащитника Бахтияра Гаджиева, экоактивиста Назима Бейдемирли и ученого экономиста Губада Ибадоглу, а также ужесточением законодательства, регулирующего работу СМИ и политических партий указывает на то, что власти Азербайджана в ближайшие два года намерены полностью уничтожить независимые институты гражданского общества внутри страны.

"С целью систематического объективного реагирования на подавление гражданских, политических и социально экономических прав в Азербайджане мы учредили новую гражданскую инициативу и будем призвать все международные структуры, членами которых является Азербайджан, своевременно реагировать на вопиющие нарушения прав человека в Азербайджане", - подытожил Гусейнов.

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) озабоченна равнодушным и молчаливым бездействием генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович- Бурич, которая в декабре 2023 года посетила Азербайджан, проведя встречи с руководством страны, и при этом не посчитала необходимым встретится с угнетаемыми в Азербайджане журналистами и правозащитниками. Отмечается, что с момента ее предпоследнего визита в Азербайджан, состоявшегося в апреле 2022 (когда она также не встретилась с гражданским обществом), число политзаключенных в Азербайджане увеличилось почти что в два с половиной раза и составляет на сегодня около 240 человек.

Коалиция AZEX также разочарована более чем странным отсутствием публичной реакции на массовые аресты журналистов в Азербайджане Спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, которая на протяжении последних месяцев словно преднамеренно отказывается реагировать на репрессивные действия властей Азербайджана против независимых СМИ.

Коалиция AZEX приветствует недавнее заявление Европейской Службы Внешних Связей касательно выражения обеспокоенности произвольными задержаниями журналистов правозащитников и активистов и призывает все международные институты, имеющие партнёрские политические и экономические связи с Азербайджаном, потребовать от руководства страны соблюдению международных обязательств в сфере прав человека и демократии.

Коалиция AZEX призывает власти Азербайджана, в преддверии выборов президента Азербайджана, освободить из тюрем всех политзаключенных и гарантировать в стране соблюдение всех фундаментальных прав.

Учитывая явный репрессивный настрой властей по отношению в местному гражданскому обществу коалиция AZEX призывает директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, Генерального Секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид, Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллу и президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму переоценить предвыборную обстановку как невозможную для объективного местного и международного наблюдения и принять советующее решение o сворачивании развернутой ранее в стране миссии БДИПЧ / ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Азербайджана, так как очевидны риски использования миссии БДИПЧ ОБСЕ властями Азербайджана для отбеливания своего международного имиджа