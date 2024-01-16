Вторник, 16 Января 2024 13:37

АрмИнфо.Обладателем премии The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации <Лучший игрок в мужском футболе 2023 года> стал нападающий ФК <Интер Майами> и сборной Аргентины Лионель Месси. Стоит отметить, что аргентинский форвард удостаивается этой награды второй год подряд.

<Лучшим голкипером в мужском футболе> по версии FIFA признан вратарь <Манчестер Сити> и сборной Бразилии Эдерсон Мораес.

Премия в честь капитана великой венгерской <Золотой команды> 1950-х годов, нападающего Ференца Пушкаша как автору самого красивого гола была вручена бразильскому полузащитнику <Ботафого Рибейран-Прету> Гильерме Мадруга. 23-летний бразилец получил награду за гол, забитый ударом через себя в ворота <Новоризонтино> в матче второго дивизиона Бразилии.

Призом Fair play 2023 года награждены игроки сборной Бразилии за действия против расизма.

Премии FIFA The Best 2023 в номинации <Лучший тренер в мужском футболе> удостоился наставник <Манчестер Сити> Хосеп Гвардиола.

Международной федерации футбола (FIFA) объявила также символическую сборную. В ее состав вошли: вратарь: Тибо Куртуа (<Реал Мадрид>, Бельгия); защитники: Кайл Уолкер (<Манчестер Сити>, Англия), Джон Стоунз (<Манчестер Сити>, Англия), Рубен Диаш (<Манчестер Сити>, Португалия); полузащитники: Кевин Де Брюйне (<Манчестер Сити>, Бельгия), Джуд Беллингем ( <Реал Мадрид>, Англия), Бернарду Силва (<Манчестер Сити>, Португалия); нападающие: Лионель Месси, ( <Интер Майами>, Аргентина), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Эрлинг Холанд (<Манчестер Сити>, Норвегия), Винисиус Жуниор (<Реал Мадрид>, Бразилия).

Отметим, что Премия FIFA The Best состоялась в Лондоне 15 января. Церемония награждения проводится Международной федерацией футбола, начиная с 2016 года.