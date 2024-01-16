Вторник, 16 Января 2024 13:33

АрмИнфо.Европейский парламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены впоследствии. Об этом говорится в заявлении Европарламента.

"Следовательно, если какой-либо член Европейского парламента решит прокомментировать эти выборы, он/она сделает это по своей собственной инициативе и не должен ни при каких обстоятельствах представлять или обязывать Европейский парламент каким-либо заявлением или действием",- отмечается в заявлении.

Заявление подписали: председатель комитета по иностранным делам, сопредседатель группы поддержки демократии и координации выборов Европейского парламента Дэвид Макаллистер и председатель Комитета развития, сопредседатель группы Европейского парламента по поддержке демократии и координации выборов Томас Тобе.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия 19 декабря 2023 года утвердила кандидатуры 7 политических деятелей, в том числе и нынешнего президента АР Ильхама Алиева от правящей партии "Ени Азербайджан".

В начале января в Баку приступила к работе наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Эта организация направит на президентские выборы в Азербайджане более 300 наблюдателей - 26 долгосрочных и 280 краткосрочных.

Избирательную кампанию по приглашению правительства Азербайджана также будет отслеживать наблюдательная миссия Содружества Независимых Государств, которую возглавит генсек СНГ Сергей Лебедев.